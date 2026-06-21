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Тренер Туниса Ренар после разгрома от Японии на ЧМ: «Наткнулись на соперника, который превосходит нас в классе»

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар прокомментировал поражение национальной команды в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Японии (0:4) и вылет с чемпионата мира.

Источник: Sport24

Напомним, что 57-летний специалист возглавил команду по ходу турнира. В первом туре Тунис проиграл Швеции со счетом 1:5.

«Нельзя быть довольными таким результатом. В первом тайме мы не могли нормально выйти из обороны с мячом. У нас это хорошо получалось в первые двадцать минут второго тайма, а затем мы сыграли слишком “мягко” в защите.

Моральное состояние тяжелое. Но игроки старались, а мы наткнулись на соперника, который значительно превосходит нас в классе. Нужно держаться. Игрокам сейчас нелегко, мы знаем, что вылетели, поэтому в последнем матче нужно будет проявить гордость", — приводит слова Ренара RMC Sport.

В последнем туре сборная Туниса сыграет против команды Нидерландов 26 июня.

Тунис
0:4
Первый тайм: 0:2
Япония
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
21.06.2026, 07:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Эрве Ренар
Хадзимэ Мориясу
Голы
Япония
Даити Камада
(Кейто Накамура)
4′
Аясэ Уэда
(Ко Итакура)
31′
Дзюня Ито
(Аясэ Уэда)
69′
Аясэ Уэда
(Кайсю Сано)
83′
Составы команд
Тунис
16
Аймен Дамен
4
Омар Рекик
3
Монтассар Тальби
20
Ян Валери
25
Анис Слимане
10
Ханнибал Межбри
6
Дилан Бронн
46′
21
Мохамед Амин Бен Амида
2
Али Абди
90′
13
Рани Хедира
26
Себастьян Тунекти
65′
19
Фирас Шауат
17
Элье Схири
90′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
46′
11
Исмаэль Гарби
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
4
Ко Итакура
24
Кайсю Сано
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
22
Такэхиро Томиясу
79′
20
Аюми Секо
10
Рицу Доан
74′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
79′
17
Юито Судзуки
18
Аясэ Уэда
84′
9
Кейсуке Гото
15
Даити Камада
73′
25
Дзюнносукэ Судзуки
Статистика
Тунис
Япония
Удары (всего)
2
11
Удары в створ
0
5
Угловые
3
5
Фолы
8
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти