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Гави: «Португалия сыграла вничью с ДР Конго и не получила и половины той критики, что мы»

Полузащитник сборной Испании Гави прокомментировал игру сборной Испании в матче первого тура ЧМ-2026 против Кабо-Верде. Также футболист отметил, что болельщики слишком предвзято относится к осечке испанцев, и привел в пример сборную Португалии, которую так не критиковали за ничейный исход в игре против ДР Конго (1:1).

Источник: Sport24

"В прошлый раз мы играли плохо, вся команда. Меня критиковали больше, чем других, я это понимаю. На самом деле, я этого ожидал. Многие люди не понимают футбол. Что есть, то есть. Они сосредотачиваются на ерунде, голах и голевых передачах. Для меня футбол — это гораздо больше, чем это, но, в общем, каждый видит его так, как хочет.

Если бы мы выиграли, не было бы столько разговоров. У них была защита из пяти игроков, и это было непросто. Мы плохо пасовали. Но, например, Португалия сыграла вничью с ДР Конго и не получила и половины той критики, что получила мы", — приводит слова Гави A Bola.

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