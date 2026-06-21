Гави: «Португалия сыграла вничью с ДР Конго и не получила и половины той критики, что мы»

"В прошлый раз мы играли плохо, вся команда. Меня критиковали больше, чем других, я это понимаю. На самом деле, я этого ожидал. Многие люди не понимают футбол. Что есть, то есть. Они сосредотачиваются на ерунде, голах и голевых передачах. Для меня футбол — это гораздо больше, чем это, но, в общем, каждый видит его так, как хочет.