Ямаль осадил медиа за прогнозы на ЧМ: «Вместо того, чтобы наслаждаться матчами, вы делаете поспешные выводы»

"Я пришел к одному выводу: вы, журналисты, ужасно спешите закончить свою работу. Только первый тур, Испания и Португалия заработали по одному очку, Аргентина и Франция победили, а вы думаете, что обе команды выйдут в финал. И это только первый тур чемпионата мира. Я просто этого не понимаю. Вместо того, чтобы наслаждаться матчами, вы делаете поспешные выводы. Для вас Испания ужасна, но не для тех, кто разбирается в футболе.
Вы не узнаете до 19 июля, кто победит", — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.
Напомним, что в первом туре группового этапа ЧМ-2026 испанцы сыграли вничью со сборной Кабо-Верде (0:0). Сегодня, 21 июня, они проведут вторую игру против Саудовской Аравии.