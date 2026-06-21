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Ямаль осадил медиа за прогнозы на ЧМ: «Вместо того, чтобы наслаждаться матчами, вы делаете поспешные выводы»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль раскритиковал представителей СМИ за попытки угадать финалистов чемпионата мира после первого тура.

Источник: Sport24

"Я пришел к одному выводу: вы, журналисты, ужасно спешите закончить свою работу. Только первый тур, Испания и Португалия заработали по одному очку, Аргентина и Франция победили, а вы думаете, что обе команды выйдут в финал. И это только первый тур чемпионата мира. Я просто этого не понимаю. Вместо того, чтобы наслаждаться матчами, вы делаете поспешные выводы. Для вас Испания ужасна, но не для тех, кто разбирается в футболе.

Вы не узнаете до 19 июля, кто победит", — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Напомним, что в первом туре группового этапа ЧМ-2026 испанцы сыграли вничью со сборной Кабо-Верде (0:0). Сегодня, 21 июня, они проведут вторую игру против Саудовской Аравии.

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