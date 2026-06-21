Ямаль осадил медиа за прогнозы на ЧМ: «Вместо того, чтобы наслаждаться матчами, вы делаете поспешные выводы»

"Я пришел к одному выводу: вы, журналисты, ужасно спешите закончить свою работу. Только первый тур, Испания и Португалия заработали по одному очку, Аргентина и Франция победили, а вы думаете, что обе команды выйдут в финал. И это только первый тур чемпионата мира. Я просто этого не понимаю. Вместо того, чтобы наслаждаться матчами, вы делаете поспешные выводы. Для вас Испания ужасна, но не для тех, кто разбирается в футболе.