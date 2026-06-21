Жена Рафиньи эмоционально поддержала вингера после его травмы на ЧМ-2026: «Ты вернешься подобно фениксу»

Я знаю человека, который стоит за спортсменом. Знаю его характер, его смирение, его дисциплину, которую он питает к футболу и к Бразилии. Я знаю о его бессонных ночах, о требованиях, которые он предъявляет к самому себе, и о грузе, который он несет каждый раз, когда выходит на поле, представляя миллионы людей, и мы благодарны, ведь мы мечтали об этом!