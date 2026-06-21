Жена Рафиньи эмоционально поддержала вингера после его травмы на ЧМ-2026: «Ты вернешься подобно фениксу»

Ранее Рафинья получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити на чемпионате мира (3:0) и был заменен на 40-й минуте.
Также сообщалось, что в национальной команде рассчитывают, что форвард «Барселоны» сможет вернуться к ⅛ финала турнира через две недели.
Отметим, что игрока сборной Бразилии и «Барселоны» это уже четвертое аналогичное повреждение бедра за последний год.
"Мы выходим за рамки невежества. Не учите своего ребенка улыбаться чьей-то боли. Если ваша собственная душа не может быть гибкой, а ваш мозг отказывается развиваться, то хотя бы помогите следующему поколению стать лучше.
Я знаю человека, который стоит за спортсменом. Знаю его характер, его смирение, его дисциплину, которую он питает к футболу и к Бразилии. Я знаю о его бессонных ночах, о требованиях, которые он предъявляет к самому себе, и о грузе, который он несет каждый раз, когда выходит на поле, представляя миллионы людей, и мы благодарны, ведь мы мечтали об этом!
Вы видите игрока. Я вижу человека. Я очень горжусь тобой, любовь моя, потому что ты неутомим и неостановим. И ты вернешься подобно фениксу, как возвращался всегда. Потому что те, кто тебя любят и тобой восхищаются, уважают твой путь и признают все те судьбы, которые были благословлены твоим трудом", — написала Беллоли в социальных сетях.