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Бэйл: «Современный футбол больше похож на шахматы, чем на баскетбол — он стал не таким захватывающим»

Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл раскритиковал эволюцию современного футбола, заявив, что из-за жестких тактических рамок болельщики практически лишились ярких эмоций.

Источник: Sport24

"Особенно в последние пять лет роль тренера стала более доминирующей, а подход — более тактическим. Футбол теперь уже не игра на встречных курсах (от ворот до ворот). Это больше похоже на шахматы, чем на баскетбол, что не так захватывающе… Вы уже не видите столько дриблинга, да и сами игроки этого не делают.

Возможно, дело в том, что так им говорят тренеры. Но все же остается немного игроков, которые могут заставить вас вскочить со своего места, например, Мбаппе, Ламин Ямаль и Винисиус Жуниор. Но, возможно, их просто не так много, потому что им не позволяют рисковать тренеры", — приводит слова Бэйла The Athletic.

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