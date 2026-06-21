Бэйл: «Современный футбол больше похож на шахматы, чем на баскетбол — он стал не таким захватывающим»

"Особенно в последние пять лет роль тренера стала более доминирующей, а подход — более тактическим. Футбол теперь уже не игра на встречных курсах (от ворот до ворот). Это больше похоже на шахматы, чем на баскетбол, что не так захватывающе… Вы уже не видите столько дриблинга, да и сами игроки этого не делают.