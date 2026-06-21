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Ямаль впервые сыграет за Испанию в стартовом составе на чемпионате мира

Матч Испания — Саудовская Аравия начнется в Атланте в 19:00 мск. Капитаном сборной Испании будет Родри, ворота будет защищать Симон, с первых минут в атаке сыграют Ямаль, Ольмо и Баэна.

Источник: Getty Images

Ламин Ямаль впервые в карьере выйдет в стартовом составе сборной Испании в матче чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет 21 июня в Атланте (штат Джорджия, США) и начнется в 19:00 мск.

Лучший бомбардир «Барселоны» в минувшем сезоне в первом матче чемпионата мира с Кабо-Верде 15 июня (0:0) вышел только на замену. 18-летний футболист с апреля восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.

С первых минут у испанцев также сыграют Унаи Симон (вратарь), Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Педри, Родри, Дани Ольмо, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.

После первого тура у всех команд в группе H (Уругвай, Саудовская Аравия, Испания и Кабо-Верде) по одному очку.

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