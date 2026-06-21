Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака может прерываться из-за погоды

По данным источника, в Филадельфии в этот день ожидается гроза. Согласно федеральным правилам США, обязательная 30-минутная задержка вводится сразу после удара молнии в радиусе примерно 13 километров. Получасовую паузу вызовет каждый последующий удар молнии.