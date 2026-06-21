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Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака может прерываться из-за погоды

Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака может прерываться из-за грозы.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака может быть прерван из-за погодных условий, сообщает RMC Sport.

Встреча второго тура в группе I пройдет 23 июня в Филадельфии и начнется в полночь по московскому времени.

По данным источника, в Филадельфии в этот день ожидается гроза. Согласно федеральным правилам США, обязательная 30-минутная задержка вводится сразу после удара молнии в радиусе примерно 13 километров. Получасовую паузу вызовет каждый последующий удар молнии.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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