Оценены шансы Ирака отобрать очки у сборной Франции в матче на ЧМ-2026

Поставить на то, что иракская команда не проиграет, можно с коэффициентом 8,05. Победа Ирака оценивается коэффициентом 30,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 11,00, а успех Франции оценили коэффициентом 1,08.
Букмекеры также считают, что матч будет результативным. На то, что французы забьют не менее трех мячей, можно поставить с коэффициентом 1,51.
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не участвует, так как она отстранена от международных соревнований.