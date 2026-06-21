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Сборная Испании одержала одну из крупнейших побед на чемпионатах мира

Сборная Испании победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 в день рождения своего тренера де ла Фуэнты. Победный гол забил Ямаль, дубль на счету Оярсабаля, который в предыдущем матче ни разу не тронул мяч за полчаса.

Источник: Getty Images

Сборная Испании по футболу разгромила команду Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира, который прошел в Атланте (штат Джорджия, США).

Игра второго тура в группе H завершилась со счетом 4:0.

Счет на 10-й минуте открыл Ламин Ямаль, для которого это первый матч в основе сборной на мировых первенствах (в игре с Кабо-Верде он выходил на замену). 18-летний Ямаль стал вторым самым молодым игроком в истории чемпионатов мира после Пеле (17 лет в 1958 году), открывшим счет в матче.

На 21-й и 24-й минутах забил Микель Оярсабаль, который в предыдущем матче с Кабо-Верде стал первым футболистом в истории турнира, ни разу не коснувшимся мяча за первые 30 минут встречи.

Четвертый гол в ворота саудовской команды влетел от Хассана Аль-Тамбакти после розыгрыша углового (49). Еще один гол на второй компенсированной к матчу минуте забил Ферран Торрес, сменивший Ямаля в перерыве, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Эта победа стала одной из крупнейших в истории сборной Испании на чемпионатах мира. С разницей в четыре мяча испанцы в 1986-м разгромили датчан (5:1) и в 2006-м — украинцев (4:0), в 1998-м со счетом 6:1 была обыграна Болгария, а самая крупная победа пришлась на 2022 год — 7:0 с Коста-Рикой.

Испанцы выиграли первый из пяти последних матчей на чемпионатах мира.

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте 21 июня отметил 65-летие.

Сборные Испании и Саудовской Аравии в предыдущий раз встречались в 2012 года в товарищеском матче, тогда испанцы победили со счетом 5:0.

Сборная Испании возглавила группу H с четырьмя очками. Уругвай и Кабо-Верде, также выступающие в этом квартете, проведут свой матч 22 июня (начало в 1:00 мск). По итогам второго тура ни одна из команд этой группы не сможет выйти в плей-офф досрочно.

В заключительном матче группового этапа испанцы сыграют с уругвайцами, а сборная Саудовской Аравии встретится с Кабо-Верде. Обе встречи пройдут 27 июня (3:00 мск).

В 1/16 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой группы и восемь лучших команд среди занявших третьи места.

Испания
4:0
Первый тайм: 3:0
Саудовская Аравия
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
21.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Георгиос Донис
Голы
Испания
Ламин Ямаль
(Микель Ойярсабаль)
10′
Микель Ойярсабаль
(Эмерик Ляпорт)
21′
Микель Ойярсабаль
(Дани Ольмо)
24′
Хассан Аль-Тамбакти
49′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
16
Родри
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
10
Дани Ольмо
61′
6
Микель Мерино
20
Педри
70′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
46′
7
Ферран Торрес
19
Ламин Ямаль
46′
11
Йереми Пино
15
Алекс Баэна
61′
17
Нико Уильямс
Саудовская Аравия
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
24
Мотеб Аль-Арби
3
Али Ладжами
10
Салем Аль-Давсари
30′
5
Хассан Аль-Тамбакти
7
Мусаб Аль-Джуваир
46′
23
Мохамед Канно
60′
9
Фирас Аль-Бураикан
60′
26
Мохаммед Абулшамат
4
Абдулела Аль-Амри
60′
18
Алаа Хеджи
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
19
Абдулла Аль-Хамдан
6
Нассер Аль-Давсари
90′
17
Халид Аль-Гханнам
Статистика
Испания
Саудовская Аравия
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
8
1
Угловые
6
1
Фолы
10
2
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Родригу Фигейреду
(Бразилия)
Боковой судья
Данилу Симон
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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