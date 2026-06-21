Сборная Испании одержала одну из крупнейших побед на чемпионатах мира

Счет на 10-й минуте открыл Ламин Ямаль, для которого это первый матч в основе сборной на мировых первенствах (в игре с Кабо-Верде он выходил на замену). 18-летний Ямаль стал вторым самым молодым игроком в истории чемпионатов мира после Пеле (17 лет в 1958 году), открывшим счет в матче.