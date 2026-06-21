Генич аргументировал ставку на матч Аргентина — Австрия: «Команда смелая, агрессивная, наглая»

Прогноз: обе команды забьют, коэффициент — 1.95.
"Очень интересная встреча нас ждет в Техасе. Обе команды по три мяча забили в своих первых матчах. Аргентина благодаря хет-трику Месси обыграла Алжир, а Австрия выиграла 3:1 у Иордании. Непростая игра получилась для австрийцев, но Арнаутович вышел во втором тайме и реши исход встречи.
Австрия — команда смелая, агрессивная, наглая, которая бежит с первых минут. Этот матч должен быть посложнее для аргентинцев, чем встреча против Алжира.
Игра у Аргентины сбалансированная, выстроенная, классная. Я жду результативного футбола. Моя ставка — обе забьют«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.
Матч чемпионата мира Аргентина — Австрия состоится 22 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.