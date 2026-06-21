Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Бельгия
0
:
Иран
0
Все коэффициенты
П1
5.70
X
1.51
П2
8.81
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.70
П2
9.60
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.15
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
4
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2

Генич аргументировал ставку на матч Аргентина — Австрия: «Команда смелая, агрессивная, наглая»

Известный футбольный комментатор и эксперт Константин Генич предложил свой прогноз на матч группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии.

Источник: РИА "Новости"

Прогноз: обе команды забьют, коэффициент — 1.95.

"Очень интересная встреча нас ждет в Техасе. Обе команды по три мяча забили в своих первых матчах. Аргентина благодаря хет-трику Месси обыграла Алжир, а Австрия выиграла 3:1 у Иордании. Непростая игра получилась для австрийцев, но Арнаутович вышел во втором тайме и реши исход встречи.

Австрия — команда смелая, агрессивная, наглая, которая бежит с первых минут. Этот матч должен быть посложнее для аргентинцев, чем встреча против Алжира.

Игра у Аргентины сбалансированная, выстроенная, классная. Я жду результативного футбола. Моя ставка — обе забьют«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.

Матч чемпионата мира Аргентина — Австрия состоится 22 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
22.06
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
7.00