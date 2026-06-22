Безобразная игра бельгийцев — не могут забить даже с двух метров и глупо удаляются. Иран сдержал фаворита

Но Иран определенно атаковал острее и уж точно изобретательнее. В середине тайма он получил право на штрафной. Пока все ждали дальнего удара, азиаты всех обхитрили: Хаджсафи неожиданно сделал передачу стоявшему у стенки Тареми, и тот тут же поразил ворота Куртуа. Красивейший гол, напомнивший шедевры Аргентины в плей-офф ЧМ-1998 и Нидерландов четыре года назад, но Тареми залез в офсайд.