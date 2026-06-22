Безобразная игра бельгийцев — не могут забить даже с двух метров и глупо удаляются. Иран сдержал фаворита

С надеждой на голы
В первом туре группы G никто не победил. Бельгия ушла от поражения в матче с Египтом благодаря вышедшему на замену Лукаку, а Иран с Новой Зеландией подарили нам одну из самых зрелищных игр старта чемпионата мира — 2:2. Поэтому мы вправе были ждать голов от Бельгии с Ираном — никого из них не устраивала еще одна осечка.
К тому же отошли на второй план внешние сложности иранцев. В первой встрече обошлось без громадных скандалов — команда Амира Галенои спокойно провела матч, хотя после игры и тренер, и футболисты справедливо сделали акцент на логистических сложностях.
На встречу с фаворитом группы Иран перестроился с 4−4−2 на схему с тремя центральными защитниками и единственным форвардом. Азиатская команда отказалась от высокого прессинга и встречала Бельгию на своей половине поля.
Руди Гарсия тоже сильно перетряхнул состав и сделал перестановки в каждой полевой линии. Не все были связаны с тактикой: например, Доку пропустил матч из-за рецидива респираторной инфекции. По другой версии, Жереми хочет отправиться домой, чтобы присутствовать при рождении своего ребенка.
Хитрый незасчитанный гол Тареми
Без Доку Бельгия лишилась важного инструмента — уникального дриблинга, который приносит сборной много пользы. Правда, конкретно в этом матче он, может быть, и не был бы эффективен из-за низкого и компактного оборонительного блока иранцев. Доку нужно пространство, а здесь соперники его почти не предоставляли.
А началась встреча с жесткого фола: вернувшийся в основу Лукаку влетел в голкипера Бейранванда — шипами в грудь и коленом в шею. Вратарю долго оказывали помощь, но он все же остался в игре, а бельгиец получил предупреждение.
Команда Руди Гарсии подолгу владела мячом (в первом тайме — 81 процент) и пыталась создавать остроту, но первый полноценный голевой момент в матче создал Иран. Причем после вбрасывания: Канаанизадеган с разворота неожиданно пробил, но Куртуа сложился и среагировал.
У Бельгии тоже возникали моменты — например, на 22-й минуте после мощнейшего удара Тилеманса в ближний угол Бейранванд еле среагировал.
Но Иран определенно атаковал острее и уж точно изобретательнее. В середине тайма он получил право на штрафной. Пока все ждали дальнего удара, азиаты всех обхитрили: Хаджсафи неожиданно сделал передачу стоявшему у стенки Тареми, и тот тут же поразил ворота Куртуа. Красивейший гол, напомнивший шедевры Аргентины в плей-офф ЧМ-1998 и Нидерландов четыре года назад, но Тареми залез в офсайд.
Дурацкая красная
В конце первого тайма картина игры была банальной: Иран спокойно оборонялся, а Бельгия мучительно пыталась придумать хоть что-то для взлома плотного блока. Придумала только удар Де Кейпера в Бейранванда незадолго до перерыва.
Второй тайм начался с активной игры вышедшего на замену Джаханбахша — сперва у нападающего возник неплохой момент, а затем он шипами порвал гетру Троссару, за что не получил даже желтую.
Следом чуть не забил Тареми — форвард с лета нанес могучий удар, но Куртуа отразил мяч. Иран бил редко, но всякий раз опасно.
Однако самый опасный момент в матче был у бельгийцев — на исходе часа после отскока от защитника мяч оказался у Де Кейпера в паре метров от ворот, но Бейранванд умудрился выручить команду. Даже пенальти было бы сложнее забить, так что это однозначно одно из ярчайших спасений турнира.
Бельгия продолжала давить, однако на 67-й минуте игру сломало удаление Нгоя — защитник в простой ситуации в центре поля дал неряшливый пас назад, и тут же вынужден был фолить на убегавшем один на один Тареми. Заслуженная красная карточка.
На удивление без голов
Рисунок встречи резко изменился. На каком-то отрезке Иран стал контролировать мяч больше соперника, но не понимал, что с ним делать — игра команды была заточена на контратаки. В большинстве азиатская команда не создала ни одного момента.
Единственный достойный внимания эпизод произошел на 81-й минуте, когда Де Брейне потерял мяч на своей половине, но Эззатоллахи не наказал его за это — Куртуа выручил бельгийцев.
А бельгийцы вдесятером вполне могли вырвать победу. Де Кейпер вновь упустил отличный момент, хоть и не такой очевидный, как предыдущий — Бейранванд и тут спас Иран. А в добавленное время удар отчаяния совершил Лукебакио — мимо.
В итоге 0:0 — по содержанию совсем не нулевой матч, поэтому результат парадоксален. И не устраивает никого.
Гоша Чернов