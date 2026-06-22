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Тренер Ирана заявил, что сборной дали несколько часов, чтобы покинуть США

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что команде дали считанные часы, чтобы покинуть Лос-Анджелес после ничьей с Бельгией: такой уровень игры в созданных условиях не показал бы никто.

Источник: Reuters

«Мы должны улететь», — сказал Галенои на пресс-конференции. Матч против Бельгии завершился ничьей около 14.00 по времени Западного побережья США (около 0.00 мск).

Он подчеркнул, что из-за подобных условий команда находится в своем худшем состоянии, не имея возможности полноценно отдыхать и готовиться.

«Нашим игрокам нужно время на восстановление», — сказал Галенои.

Он подчеркнул, что у сборной до матча было только 16 часов на подготовку из-за наложенных визовых ограничений, команде предстоит очередной перелет в такой короткий отрезок. «Не думаю, что кто-либо смог выдержать и так сыграть», — подчеркнул тренер.

Галенои заявил, что иранская сборная вкладывает в игру сердце, хотя и сталкивается с очень сложными условиями.

Около 16.30 местного времени (около 2.30 мск), как передает корреспондент РИА Новости, автобус с иранской сборной покинул стадион. Как сообщил агентству один из сопровождающих команду правоохранителей, футболисты с полицейским эскортом отправятся сразу в аэропорт.

Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.

Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.

Команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией. Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Бельгия
0:0
Первый тайм: 0:0
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
21.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Руди Гарсия
Амир Галенои
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
5
Максим Де Кейпер
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
66′
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
15
Тома Менье
58′
21
Тимоти Кастань
22
Алексис Салемакерс
58′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
Доди Лукебакио
Иран
1
Алиреза Бейранванд
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19
Али Немати
2
Салех Хардани
46′
7
Алиреза Джаханбахш
3
Эхсан Хаджсафи
66′
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
66′
16
Мехди Тораби
14
Саман Годдос
79′
20
Шахриар Моганлу
6
Саид Эззатоллахи
33′
85′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Статистика
Бельгия
Иран
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
7
3
Угловые
4
2
Фолы
7
9
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Боковой судья
Кристиан Наварро
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти