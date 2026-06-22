Тренер Ирана заявил, что сборной дали несколько часов, чтобы покинуть США

«Мы должны улететь», — сказал Галенои на пресс-конференции. Матч против Бельгии завершился ничьей около 14.00 по времени Западного побережья США (около 0.00 мск).
Он подчеркнул, что из-за подобных условий команда находится в своем худшем состоянии, не имея возможности полноценно отдыхать и готовиться.
«Нашим игрокам нужно время на восстановление», — сказал Галенои.
Он подчеркнул, что у сборной до матча было только 16 часов на подготовку из-за наложенных визовых ограничений, команде предстоит очередной перелет в такой короткий отрезок. «Не думаю, что кто-либо смог выдержать и так сыграть», — подчеркнул тренер.
Галенои заявил, что иранская сборная вкладывает в игру сердце, хотя и сталкивается с очень сложными условиями.
Около 16.30 местного времени (около 2.30 мск), как передает корреспондент РИА Новости, автобус с иранской сборной покинул стадион. Как сообщил агентству один из сопровождающих команду правоохранителей, футболисты с полицейским эскортом отправятся сразу в аэропорт.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.
Команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией. Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Руди Гарсия
Амир Галенои
1
Тибо Куртуа
5
Максим Де Кейпер
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
66′
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
15
Тома Менье
58′
21
Тимоти Кастань
22
Алексис Салемакерс
58′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
87′
26
Матиас Фернандес-Пардо
9
Ромелу Лукаку
3′
73′
3
Артур Теат
23
Николас Раскин
58′
14
Доди Лукебакио
1
Алиреза Бейранванд
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19
Али Немати
2
Салех Хардани
46′
7
Алиреза Джаханбахш
3
Эхсан Хаджсафи
66′
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
66′
16
Мехди Тораби
14
Саман Годдос
79′
20
Шахриар Моганлу
6
Саид Эззатоллахи
33′
85′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Главный судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Боковой судья
Кристиан Наварро
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти