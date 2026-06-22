Фигурист Ягудин предсказал имя лучшего игрока ЧМ-2026

По его словам, по ходу турнира у 27-летнего форварда уже случилось несколько знаменательных моментов.
«Раз я болею за сборную Франции, поэтому — Мбаппе. Он уже забил два, превзошел рекорды. Он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной. Мбаппе станет лучшим игроком этого мундиаля», — заявил Ягудин.
Во втором туре сборная Франуии должна сыграть против Ирака. Игра должна состояться 23 июня в 0:00 по московскому времени на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Во время игры температура воздуха поднимется до +33°С, периодами в зоне проведения игры будут грозы и дождь.
В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Иран проиграл Норвегии — 1:4.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.
Дидье Дешам
Пап Тиав
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
21
Хабиб Диарра
8
Ламин Камара
75′
20
Ибраим Мбай
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти