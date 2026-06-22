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Фигурист Ягудин предсказал имя лучшего игрока ЧМ-2026

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в интервью «Матч ТВ» заявил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе станет лучшим игроком ЧМ-2026.

Источник: Reuters

По его словам, по ходу турнира у 27-летнего форварда уже случилось несколько знаменательных моментов.

«Раз я болею за сборную Франции, поэтому — Мбаппе. Он уже забил два, превзошел рекорды. Он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной. Мбаппе станет лучшим игроком этого мундиаля», — заявил Ягудин.

Во втором туре сборная Франуии должна сыграть против Ирака. Игра должна состояться 23 июня в 0:00 по московскому времени на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Во время игры температура воздуха поднимется до +33°С, периодами в зоне проведения игры будут грозы и дождь.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Иран проиграл Норвегии — 1:4.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Франция
3:1
Первый тайм: 0:0
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
16.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80545 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Пап Тиав
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Сенегал
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
Сенегал
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
21
Хабиб Диарра
8
Ламин Камара
75′
20
Ибраим Мбай
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
Статистика
Франция
Сенегал
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
8
2
Угловые
6
4
Фолы
5
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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