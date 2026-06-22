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Игрок сборной Ирана Джаханбахш — об условиях на ЧМ-2026: «Мы просто хотим справедливости»

Вингер сборной Ирана Алиреза Джаханбахш рассказал о трудностях, которые испытывает сборная из-за действующих против нее запретов на чемпионате мира 2026 года.

Источник: Sport24

Иранцы получил право пересекать границу США строго за сутки до начала игр. Они провели в Лос-Анджелесе две встречи против Новой Зеландии (2:2) и Бельгии (0:0).

"Мы просто хотим справедливости. Такого же отношения, как к другим командам, и не считаю, что мы просим о многом.

С другой стороны, это часть нашей культуры — в трудной ситуации мы выступаем лучше. Думаю, это сплотило нас еще сильнее. Мы проявили сильный характер (в игре против Бельгии), и отчасти это связано с ситуацией, в которой мы находимся, очевидно.

Надеемся, что на матч с Египтом мы сможем приехать раньше. Сиэтл находится дальше от нашего лагеря в Тихуане", — приводит слова Джаханбахша ESPN.

Следующий матч на ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет с Египтом в субботу, 27 июня.

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