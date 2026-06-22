Игрок сборной Ирана Джаханбахш — об условиях на ЧМ-2026: «Мы просто хотим справедливости»

С другой стороны, это часть нашей культуры — в трудной ситуации мы выступаем лучше. Думаю, это сплотило нас еще сильнее. Мы проявили сильный характер (в игре против Бельгии), и отчасти это связано с ситуацией, в которой мы находимся, очевидно.