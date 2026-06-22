Рекордный гол Месси в юбилей «руки бога» вывел Аргентину в плей-офф ЧМ

Сборная Аргентины победила команду Австрии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026. Игра прошла в Арлингтоне (штат Техас, США).
Лидер аргентинской сборной Лионель Месси на 9-й минуте не реализовал пенальти за фол на Лаутаро Мартинесе, но на 38-й минуте все же открыл счет с передачи Факундо Медины.
Этот гол стал для 38-летнего Месси 17-м на чемпионатах мира, он превзошел рекорд немца Мирослава Клозе по этому показателю. Также Месси повторил рекорд Жюста Фонтена и Жаирзиньо, забив в шестом матче чемпионата мира подряд.
Еще один гол Месси забил на пятой добавленной минуте второго тайма, всего на его счету теперь пять голов на этом турнире (после хет-трика в матче с Алжиром).
При этом у Месси самое большое количество попыток пенальти (7) и незабитых одиннадцатиметровых ударов (3) в истории чемпионатов мира (не считая серии послематчевых пенальти), отмечает Opta.
Также Месси побил рекорд по числу победных матчей на чемпионатах мира (18), превзойдя рекорд Клозе.
Матч прошел спустя ровно 40 лет после победного четвертьфинала чемпионата мира 1986 года, в котором аргентинец Диего Марадона забил рукой, но гол был засчитан. После игры аргентинский форвард заявлял, что мяч был забит «немного головой Марадоны и немного рукой бога».
Благодаря этой победе сборная Аргентины набрала шесть очков и вышла в 1/16 финала. У австрийцев, которых возглавляет бывший менеджер «Локомотива» Ральф Рангник, три очка и пока второе место в группе. Две другие команды группы J, Алжир и Иордания, сыграют между собой 23 июня (начало в 6:00 мск).
Победа над австрийцами стала для команды Лионеля Скалони девятой подряд (с учетом товарищеских матчей). На чемпионатах мира аргентинцы выиграли восемь матчей подряд.
Сборная Австрии в предыдущем матче с Иорданией (3:1) одержала первую победу на чемпионатах мира с 1990 года.
Эта встреча была первой для Аргентины и Австрии с товарищеского матча 1990 года (1:1).
В заключительном туре 28 июня аргентинцы сыграют с иорданцами, а австрийцы — с алжирцами. Начало в 5:00 мск.
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Лионель Месси
9′
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти