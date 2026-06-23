«Схемы и почерк Адвоката видны». Тимощук — о сборной Кюрасао

— Не секрет, что в команде много игроков с голландскими корнями. Поэтому схемы и почерк Адвоката видны. При этом качество футболистов не дает использовать все наработки тренера. В итоге тренер отталкивается от того, что есть, готовит команду от матча к матчу. При этом надо отметить: Дик — самый возрастной тренер на турнире и по‑прежнему хочет добиваться успехов на международной арене, — сказал Тимощук «Матч ТВ».