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«Схемы и почерк Адвоката видны». Тимощук — о сборной Кюрасао

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре сборной Кюрасао на чемпионате мира-2026.

Источник: РИА "Новости"

Главным тренером национальной команды является Дик Адвокат, ранее работавший с сине-бело-голубыми.

— Тот факт, что сборная Кюрасао попала на чемпионат мира, — уже сюрприз. Но так часто бывает: когда здесь оказался, хочется большего. Да, в первом туре команда попала под разгром от сборной Германии. Но, во‑первых, игроки Кюрасао забили, во‑вторых, на мой взгляд, нынешняя сборная Германии — один из скрытых фаворитов турнира.

А во второй игре подопечные Дика Адвоката оказались молодцами — добились исторической ничьей. По такому случаю в стране вообще национальный праздник можно объявлять.

— Почерк Дика Адвоката в игре сборной Кюрасао чувствуется?

— Не секрет, что в команде много игроков с голландскими корнями. Поэтому схемы и почерк Адвоката видны. При этом качество футболистов не дает использовать все наработки тренера. В итоге тренер отталкивается от того, что есть, готовит команду от матча к матчу. При этом надо отметить: Дик — самый возрастной тренер на турнире и по‑прежнему хочет добиваться успехов на международной арене, — сказал Тимощук «Матч ТВ».

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