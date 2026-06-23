Почему на чемпионате мира-2026 у футболистов рвутся футболки?

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике запоминается не только новыми рекордами и сенсациями, но и тем, что футболки игроков то и дело рвутся прямо во время матчей. За первую неделю турнира инциденты произошли как минимум с четырьмя игроками, и всех их объединяет одно: экипировка производства компании Puma.
Вот как это выглядит на поле: при обычной борьбе или захвате за футболку материал не выдерживает и рвется. Под раздачу попали полузащитник сборной Чехии Павел Шульц, парагвайский защитник Густаво Гомес, египетский вингер Мостафа Зико и марокканец Нейл Эль-Айнауи — у всех на форме зияли дыры.
Ответ кроется в технологии, которую Puma использует для своих игровых футболок. Она называется Ultraweave. Ее главная цель — создать максимально легкую и удобную форму, которая обеспечит игроку свободу движений и не будет отвлекать.
Puma в заявлении для BBC Sport отметила, что «игроки предпочитают более легкие материалы для своих футболок, чтобы показывать лучшие результаты на самом высоком уровне. “Поэтому при разработке футболок мы уделяли особое внимание легкости, подвижности, воздухопроницаемости и комфорту”.
При этом в компании не отрицали, что футболки могут рваться в силу особенностей вида спорта. «Поскольку футбол — контактный вид спорта, на экипировку могут воздействовать сильные удары или экстремальные физические нагрузки. Важно отметить, что это не влияет на результативность игроков», — говорится в заявлении.
На чемпионате мира-2026 бренд одевает 11 из 48 сборных, включая такие команды, как Португалия, Швейцария, Сенегал и Марокко.
Похожие инциденты случались и раньше. На Евро-2016 проблемы с разрывами формы были у сборной Швейцарии, которую также экипировала Puma. Тогда компания объяснила это бракованным материалом, который использовался для изготовления этой партии спортивной одежды.
Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля.