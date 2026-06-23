Почему на чемпионате мира-2026 у футболистов рвутся футболки?

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике запоминается не только новыми рекордами и сенсациями, но и тем, что футболки игроков то и дело рвутся прямо во время матчей. За первую неделю турнира инциденты произошли как минимум с четырьмя игроками, и всех их объединяет одно: экипировка производства компании Puma.