ФБР перехватило более 300 дронов у стадионов ЧМ-2026 в США

Как пишет DroneXL, за нарушение временных ограничений на полеты, введенных Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) над всеми 11 стадионами и 12 фан-зонами в США, нарушителям грозят штраф до $100 тыс., конфискация дрона и даже тюремное заключение.