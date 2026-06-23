ФБР перехватило более 300 дронов у стадионов ЧМ-2026 в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США перехватило более 300 несанкционированных дронов в первые полторы недели чемпионата мира по футболу, который проходит с 11 июня в 11 американских городах, сообщает Washington Examiner со ссылкой на ФБР.
По данным ФБР, больше всего беспилотников изъято в крупных городах — хозяевах турнира:
- Филадельфия — 42 дрона у стадиона «Линкольн Файненшел Филд».
- Даллас — 39 дронов в районе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне и фан-феста в Fair Park.
- Лос-Анджелес — 34 дрона, в частности над стадионом «Соу-Фай Стэдиум».
- Нью-Джерси — шесть дронов у «Метлайф-стэдиум».
Как пишет DroneXL, за нарушение временных ограничений на полеты, введенных Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) над всеми 11 стадионами и 12 фан-зонами в США, нарушителям грозят штраф до $100 тыс., конфискация дрона и даже тюремное заключение.
«ФБР использует весь спектр своих возможностей для обеспечения безопасности мероприятий чемпионата мира-2026», — заявлял специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Далласе Р. Джозеф Ротрок.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.