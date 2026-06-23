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Дешам пропустит матч сборной Франции с норвежцами из-за смерти матери

Главный тренер сборной Франции покинул расположение команды и отправился на родину.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отправится на родину из-за смерти матери и пропустит матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Встреча пройдет 26 июня.

Сборные Франции и Норвегии выступают в группе I, обе команды набрали по 6 очков и гарантировали выход в плей-офф. Для того, чтобы занять первую строчку, французам необходимо не проиграть в заключительной встрече предварительного этапа.

Дешаму 57 лет, он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира (2018), серебряным призером турнира (2022), заняла второе место на чемпионате Европы (2016) и выиграла Лигу наций сезона-2024/25.

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