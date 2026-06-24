Каннаваро о разгромном поражении Узбекистана от Португалии: «Пять пропущенных голов — слишком много»

Игра прошла 23 июня на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев. На 29-й минуте был отменен гол полузащитника сборной Узбекистана Азиза Ганиева из-за фола хавбека Аббосбека Файзуллаева.
«Мне жаль игроков, но разница была слишком большой. Когда пропускаешь так рано, становится очень тяжело, хотя у нас были хорошие действия. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче, но пять пропущенных голов сегодня — это слишком много», — цитирует Каннаваро Ansa.
Специалист отметил, что перед игрой пытался донести до своих игроков важность хорошего старта, но, по его словам, против Португалии это непросто.
«Жаль отмененного гола — он мог придать нам дополнительный импульс. Разница слишком велика, мы допускали и нелепые ошибки. Обидно, но правда и в том, что в первых двух матчах чемпионата мира мы встретились с Колумбией и Португалией — командами из топ-20 мирового рейтинга», — добавил тренер.
Узбекистан идет на последней, четвертой строчке, в группе К — команда не набрала ни одного очка за два матча. В заключительном туре группового турнира Узбекистан 28 июня встретится с ДР Конго.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти