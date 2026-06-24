Каннаваро о разгромном поражении Узбекистана от Португалии: «Пять пропущенных голов — слишком много»

«Мне жаль игроков, но разница была слишком большой. Когда пропускаешь так рано, становится очень тяжело, хотя у нас были хорошие действия. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче, но пять пропущенных голов сегодня — это слишком много», — цитирует Каннаваро Ansa.