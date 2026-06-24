Инфантино ответил на критику по поводу перерывов на водопой на ЧМ

«Для нас важнее обеспечить равные условия для всех. Было бы очень сложно смириться с тем, что у одного тренера есть возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы, просто потому, что в этот день очень жарко, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у тренера такой возможности бы не было. Именно поэтому эти перерывы предусмотрены в каждом матче», — добавил президент ФИФА.