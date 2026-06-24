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Футболисты сборной Хорватии обыграли команду Панамы в матче ЧМ

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии со счетом 1:0 обыграли команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Торонто.

Забитым мячом на 54-й минуте отметился Анте Будимир.

Сборная Англии с 4 очками возглавляет группу L, столько же баллов на счету ганцев. Далее расположились команды Хорватии (3 очка) и Панамы (0). Представители Панамы потеряли шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре сборная Панамы сыграет с командой Англии, хорваты встретятся с ганцами. Матчи пройдут в ночь на 28 июня по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.

Панама
0:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
24.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Томас Кристиансен
Златко Далич
Голы
Хорватия
Анте Будимир
(Йосип Станишич)
54′
Составы команд
Панама
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
7
Хосе Луис Родригес
16
Андреас Андраде
14
Карлос Харви
2
Сесар Блэкмен
90′
15
Эрик Дэйвис
17
Хосе Фахардо
83′
24
Азариас Лондоньо
13
Джованни Рамос
77′
18
Сесилио Уотерман
11
Эдгар Йоэль Барсенас
61′
90′
9
Томас Родригес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
24
Марко Пашалич
14
Иван Перишич
16
Мартин Батурина
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
4
Йошко Гвардиол
46′
9
Андрей Крамарич
26
Петар Муса
46′
11
Анте Будимир
10
Лука Модрич
81′
8
Матео Ковачич
72′
17
Петар Сучич
90+2′
Статистика
Панама
Хорватия
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
1
2
Угловые
7
2
Фолы
19
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти