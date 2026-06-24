Футболисты сборной Хорватии обыграли команду Панамы в матче ЧМ

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии со счетом 1:0 обыграли команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Торонто.
Забитым мячом на 54-й минуте отметился Анте Будимир.
Сборная Англии с 4 очками возглавляет группу L, столько же баллов на счету ганцев. Далее расположились команды Хорватии (3 очка) и Панамы (0). Представители Панамы потеряли шансы на выход в плей-офф.
В заключительном туре сборная Панамы сыграет с командой Англии, хорваты встретятся с ганцами. Матчи пройдут в ночь на 28 июня по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.
Томас Кристиансен
Златко Далич
Анте Будимир
(Йосип Станишич)
54′
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
7
Хосе Луис Родригес
16
Андреас Андраде
14
Карлос Харви
2
Сесар Блэкмен
90′
15
Эрик Дэйвис
17
Хосе Фахардо
83′
24
Азариас Лондоньо
13
Джованни Рамос
77′
18
Сесилио Уотерман
11
Эдгар Йоэль Барсенас
61′
90′
9
Томас Родригес
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
24
Марко Пашалич
14
Иван Перишич
16
Мартин Батурина
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
4
Йошко Гвардиол
46′
9
Андрей Крамарич
26
Петар Муса
46′
11
Анте Будимир
10
Лука Модрич
81′
8
Матео Ковачич
72′
17
Петар Сучич
90+2′
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти