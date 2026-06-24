Черчесов: «Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков»

«С интересом наблюдаю за сборной Португалии, видел рассуждения о поколениях в команде. СМИ могут применять разные эпитеты к игрокам — старый, молодой, хороший, плохой. Но на самом деле главные в этой истории — тренер, большой турнир и Роналду. Криштиану провел весь отборочный турнир, забивает больше всех в клубе, физически готов. Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативным аспектам в игре Роналду? Когда Криштиану закончит в сборной, тогда и увидим, что они могут без него. Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков. Роберто Мартинес — опытный тренер, знаком с ним лично. Поверьте мне, он не будет ставить кого-то в состав из-за имени. Если футболист находится на поле, значит, по мнению тренера, он может принести результат», — сказал Черчесов «СЭ».
В матче 2-го тура группового этапа 41-летний Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0).
Он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире с 10 голами, обойдя Эйсебио (9 голов).
Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре португальцы сыграют против сборной Колумбии. Матч пройдет 28 июня и начнется в 2.30 по московскому времени.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти