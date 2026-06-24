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В ДР Конго назвали игру с Узбекистаном матчем жизни: «С нами они покажут свой лучший футбол»

Генеральный секретарь Федерации футбола ДР Конго Лилиан Тшимпумпу назвал матчем жизни для своей сборной игру заключительного тура группового раунда против Узбекистана. Игра пройдет 28 июня. Африканская команда набрала 1 очко в двух первых играх и в случае победы может претендовать на выход плей-офф.

Источник: Sport24

"Мы ожидали более результативного матча с Колумбией, но соперник смог забить нам только один мяч. Наш вратарь стал героем встречи, несколько раз спас команду и не позволил счету стать более крупным.

Мы попали в очень сложную группу, и сыграл против фаворитов турнира. Теперь матч с Узбекистаном можно назвать матчем жизни для нашей сборной, как уже говорят многие наши игроки. Мы должны извлечь уроки из первых двух матчей, исправить допущенные ошибки и показать свои лучшие качества, свой лучший футбол.

Узбекистан также достойно выглядел в играх против Португалии и Колумбией. Я считаю, что именно в матче против нас они покажут свой лучший футбол на этом турнире и набрать первые очки. Поэтому нам необходимо быть максимально сконцентрированными и готовыми к любому развитию событий.

Но мы будем бороться до самого конца за право сыграть в плей-офф. Как известно, команды могут выйти из группы и с третьего места, поэтому мы уверены, что наши ребята способны проявить себя и добиться очень важной победы над Узбекистаном. Все решится в последнем туре, и мы очень верим в нашу национальную команду, — сказала Тшимпумпу в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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