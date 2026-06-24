В ДР Конго назвали игру с Узбекистаном матчем жизни: «С нами они покажут свой лучший футбол»

Но мы будем бороться до самого конца за право сыграть в плей-офф. Как известно, команды могут выйти из группы и с третьего места, поэтому мы уверены, что наши ребята способны проявить себя и добиться очень важной победы над Узбекистаном. Все решится в последнем туре, и мы очень верим в нашу национальную команду, — сказала Тшимпумпу в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.