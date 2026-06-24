В ДР Конго назвали игру с Узбекистаном матчем жизни: «С нами они покажут свой лучший футбол»

"Мы ожидали более результативного матча с Колумбией, но соперник смог забить нам только один мяч. Наш вратарь стал героем встречи, несколько раз спас команду и не позволил счету стать более крупным.
Мы попали в очень сложную группу, и сыграл против фаворитов турнира. Теперь матч с Узбекистаном можно назвать матчем жизни для нашей сборной, как уже говорят многие наши игроки. Мы должны извлечь уроки из первых двух матчей, исправить допущенные ошибки и показать свои лучшие качества, свой лучший футбол.
Узбекистан также достойно выглядел в играх против Португалии и Колумбией. Я считаю, что именно в матче против нас они покажут свой лучший футбол на этом турнире и набрать первые очки. Поэтому нам необходимо быть максимально сконцентрированными и готовыми к любому развитию событий.
Но мы будем бороться до самого конца за право сыграть в плей-офф. Как известно, команды могут выйти из группы и с третьего места, поэтому мы уверены, что наши ребята способны проявить себя и добиться очень важной победы над Узбекистаном. Все решится в последнем туре, и мы очень верим в нашу национальную команду, — сказала Тшимпумпу в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.