Суперкомпьютер назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира

Действующие чемпионы Европы испанцы занимают третье место в списке фаворитов, их шансы на победу на чемпионате мира оцениваются в 12,48%. В воскресенье сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0. Шансы сборной Англии после потери очков в матче со сборной Ганы (0:0) упали с 12,33% до 9,48%.