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Иран обвинил власти США в задержке вылета на матч ЧМ-2026. Команда ждет тренера и Тареми в аэропорту

Сборная Ирана столкнулась с проблемами при вылете на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Египта. Как сообщила Федерация футбола Ирана, команда была задержана в аэропорту по вине американских властей.

Источник: Sport24

«Хотя национальная сборная Ирана в третий раз отправляется в США, команда снова задержана из-за проблем, вызванных действиями принимающей страны. Члены команды прибыли в аэропорт сегодня, но вмешательство властей, касающееся тренера Саида Альхои и нападающего Мехди Тареми, привело к задержке», — говорится в заявлении федерации.

Остальная часть команды ждет, пока к ним присоединятся тренер и Тареми. Только после этого они смогут вылететь в Сиэтл. Матч против Египта — решающий для выхода из группы, и любая задержка может сказаться на подготовке команды.

Игра между сборными Ирана и Египта состоится 27 июня в Сиэтле.

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