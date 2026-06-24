Иран обвинил власти США в задержке вылета на матч ЧМ-2026. Команда ждет тренера и Тареми в аэропорту

«Хотя национальная сборная Ирана в третий раз отправляется в США, команда снова задержана из-за проблем, вызванных действиями принимающей страны. Члены команды прибыли в аэропорт сегодня, но вмешательство властей, касающееся тренера Саида Альхои и нападающего Мехди Тареми, привело к задержке», — говорится в заявлении федерации.
Остальная часть команды ждет, пока к ним присоединятся тренер и Тареми. Только после этого они смогут вылететь в Сиэтл. Матч против Египта — решающий для выхода из группы, и любая задержка может сказаться на подготовке команды.
Игра между сборными Ирана и Египта состоится 27 июня в Сиэтле.