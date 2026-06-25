Сборная Швейцарии обыграла канадцев и вышла в 1/16 финала ЧМ

Сборная Швейцарии, набрав 7 очков, заняла первое место в группе и вышла в 1/16 финала. Команда в девятый раз сыграет в плей-офф чемпионата мира. Канадцы, которые в третий раз принимают участие в мировом первенстве, имеют в активе 4 балла.