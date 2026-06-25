Сборная Швейцарии обыграла канадцев и вышла в 1/16 финала ЧМ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы В прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Рубен Варгас (46-я минута) и Жоан Манзамби (57), для которого этот гол стал третьим на турнире. У канадцев отличился Промис Дэвид (76).
Сборная Швейцарии, набрав 7 очков, заняла первое место в группе и вышла в 1/16 финала. Команда в девятый раз сыграет в плей-офф чемпионата мира. Канадцы, которые в третий раз принимают участие в мировом первенстве, имеют в активе 4 балла.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Мурат Якин
Джесси Марш
Рубен Варгас
46′
Жоан Манзамби
57′
Промис Дэвид
76′
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
32′
25
Лука Хакес
74′
3
Сильван Видмер
15
Джибриль Соу
74′
20
Мишель Эбишер
17
Рубен Варгас
80′
11
Дан Ндой
9
Жоан Манзамби
85′
16
Кристиан Фасснахт
7
Бриль Эмболо
85′
26
Седрик Иттен
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
4
Люк Де Фужероль
13
Дерек Корнелиус
25
Натан Салиба
10
Джонатан Дэвид
22
Ричи Ларея
83′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
75′
24
Промис Дэвид
20
Али Ахмед
58′
7
Стивен Эуштакиу
6
Матье Шуаньер
58′
11
Лиам Миллар
87′
9
Кайл Ларин
32′
58′
12
Тани Олувасейи
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Боковой судья
Рафаэл Алвес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти