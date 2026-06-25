Канадец побил рекорд Дзюбы, забив гол спустя 71 секунду после выхода на замену

Встреча завершилась со счетом 1:2, а единственный гол у канадцев забил форвард «Юниона» Промайс Дэвид.
Дэвид вышел на замену на 75-й минуте и отличился на 76-й, спустя 71 секунду после появления на поле.
Как сообщает MisterChip, Дэвид стал автором самого быстрого гола после выхода на замену в истории ЧМ для команд из КОНКАКАФ.
Дэвид также побил рекорд по скорости гола после выхода на замену в матче ЧМ для команды-хозяйки турнира. 24-летний форвард превзошел достижение Артема Дзюбы, который в 2018-м отличился спустя 90 секунд после появления на поле в игре с Саудовской Аравией.
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
24.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Мурат Якин
Джесси Марш
Голы
Швейцария
Рубен Варгас
(Жоан Манзамби)
46′
Жоан Манзамби
(Бриль Эмболо)
57′
Канада
Промис Дэвид
(Натан Салиба)
76′
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
32′
25
Лука Хакес
74′
3
Сильван Видмер
15
Джибриль Соу
74′
20
Мишель Эбишер
17
Рубен Варгас
80′
11
Дан Ндой
9
Жоан Манзамби
85′
16
Кристиан Фасснахт
7
Бриль Эмболо
85′
26
Седрик Иттен
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
4
Люк Де Фужероль
13
Дерек Корнелиус
25
Натан Салиба
10
Джонатан Дэвид
22
Ричи Ларея
83′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
74′
24
Промис Дэвид
20
Али Ахмед
58′
7
Стивен Эуштакиу
6
Матье Шуаньер
58′
11
Лиам Миллар
87′
9
Кайл Ларин
32′
58′
12
Тани Олувасейи
Статистика
Швейцария
Канада
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
6
13
Удары в створ
4
7
Угловые
2
7
Фолы
19
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Боковой судья
Рафаэл Алвес
(Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти