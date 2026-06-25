Канадец побил рекорд Дзюбы, забив гол спустя 71 секунду после выхода на замену

Дэвид также побил рекорд по скорости гола после выхода на замену в матче ЧМ для команды-хозяйки турнира. 24-летний форвард превзошел достижение Артема Дзюбы, который в 2018-м отличился спустя 90 секунд после появления на поле в игре с Саудовской Аравией.