Швейцарец Манзамби признан лучшим игроком матча против сборной Канады

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Швейцарский полузащитник Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Канады, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду сборная Швейцарии обыграла канадцев (2:1) и с первого места группы В вышла в плей-офф первенства в США, Канаде и Мексике. Манзамби отметился голом и результативной передачей.
Манзамби 20 лет, он представляет немецкий «Фрайбург». Теперь на счету Манзамби 15 матчей и шесть голов за сборную страны. Ранее на текущем первенстве он отметился дублем в ворота катарцев и был признан игроком матча. С тремя голами он является лучшим бомбардиром швейцарцев на турнире.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Мурат Якин
Джесси Марш
Рубен Варгас
(Жоан Манзамби)
46′
Жоан Манзамби
(Бриль Эмболо)
57′
Промис Дэвид
(Натан Салиба)
76′
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
32′
25
Лука Хакес
74′
3
Сильван Видмер
15
Джибриль Соу
74′
20
Мишель Эбишер
17
Рубен Варгас
80′
11
Дан Ндой
9
Жоан Манзамби
85′
16
Кристиан Фасснахт
7
Бриль Эмболо
85′
26
Седрик Иттен
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
4
Люк Де Фужероль
13
Дерек Корнелиус
25
Натан Салиба
10
Джонатан Дэвид
22
Ричи Ларея
83′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
74′
24
Промис Дэвид
20
Али Ахмед
58′
7
Стивен Эуштакиу
6
Матье Шуаньер
58′
11
Лиам Миллар
87′
9
Кайл Ларин
32′
58′
12
Тани Олувасейи
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Боковой судья
Рафаэл Алвес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти