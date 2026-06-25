Швейцарец Манзамби признан лучшим игроком матча против сборной Канады

Манзамби 20 лет, он представляет немецкий «Фрайбург». Теперь на счету Манзамби 15 матчей и шесть голов за сборную страны. Ранее на текущем первенстве он отметился дублем в ворота катарцев и был признан игроком матча. С тремя голами он является лучшим бомбардиром швейцарцев на турнире.