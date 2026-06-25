Забивший гол канадский футболист побил достижение Артема Дзюбы на ЧМ

Канадский футболист Промис Дэвид превзошел достижение Артема Дзюбы, забив самый быстрый гол команды-хозяйки чемпионата мира после выхода на замену, пишет MisterChip в соцсети Х.
В матче третьего тура группового этапа с командой Швейцарии (1:2) Дэвид отличился спустя 71 секунду после выхода на замену. Дэвид превзошел достижение российского нападающего Артема Дзюбы, который на домашнем ЧМ-2018 поразил ворота Саудовской Аравии (5:0) через 90 секунд после появления на поле.
Несмотря на поражение от Швейцарии, сборная Канады заняла второе место в группе B и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.
Матчи 1/16 финала пройдут 28 июня — 3 июля, матчи ⅛ финала —
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Мурат Якин
Джесси Марш
Рубен Варгас
(Жоан Манзамби)
46′
Жоан Манзамби
(Бриль Эмболо)
57′
Промис Дэвид
(Натан Салиба)
76′
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
32′
25
Лука Хакес
74′
3
Сильван Видмер
15
Джибриль Соу
74′
20
Мишель Эбишер
17
Рубен Варгас
80′
11
Дан Ндой
9
Жоан Манзамби
85′
16
Кристиан Фасснахт
7
Бриль Эмболо
85′
26
Седрик Иттен
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
4
Люк Де Фужероль
13
Дерек Корнелиус
25
Натан Салиба
10
Джонатан Дэвид
22
Ричи Ларея
83′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
74′
24
Промис Дэвид
20
Али Ахмед
58′
7
Стивен Эуштакиу
6
Матье Шуаньер
58′
11
Лиам Миллар
87′
9
Кайл Ларин
32′
58′
12
Тани Олувасейи
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Боковой судья
Рафаэл Алвес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти