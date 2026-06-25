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ФИФА хочет расширить клубный чемпионат мира-2029 до 48 команд

ФИФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) обсуждает возможность расширения клубного чемпионата мира 2029 года с 32 до 48 участников. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: Рейтинг Букмекеров

По данным издания, инициатива возникла после того, как «Челси» получил около £84 млн призовых за победу на предыдущем розыгрыше турнира. Ведущие европейские клубы считают, что увеличение числа участников повысит их шансы на попадание в соревнование.

В частности, прошлый клубный чемпионат мира пропустили чемпионы Англии, Испании и Италии — «Ливерпуль», «Барселона» и «Наполи». Это было связано с действовавшей системой отбора, предусматривавшей участие четырех последних победителей Лиги чемпионов, восьми лучших команд по рейтингу УЕФА, а также ограничение не более двух клубов от одной страны.

Сейчас ФИФА рассматривает возможность отмены национального лимита. В случае принятия такого решения дополнительную выгоду могут получить представители английской Премьер-лиги, в том числе «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые входят в число восьми лучших клубов по коэффициенту УЕФА.