ФИФА хочет расширить клубный чемпионат мира-2029 до 48 команд

В частности, прошлый клубный чемпионат мира пропустили чемпионы Англии, Испании и Италии — «Ливерпуль», «Барселона» и «Наполи». Это было связано с действовавшей системой отбора, предусматривавшей участие четырех последних победителей Лиги чемпионов, восьми лучших команд по рейтингу УЕФА, а также ограничение не более двух клубов от одной страны.