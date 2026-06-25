Ари: «Если бы Россия играла на чемпионате мира, то она была в восьмерке сильнейших»

Мундиаль проходит на территории США, Мексики и Канады и впервые в истории проводится с участием 48 команд.
«Я думаю, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. Конечно. Сейчас молодежь хорошо играет. Если бы Россия играла на чемпионате мира, то они были в восьмерке сильнейших», — приводит слова Ари «Чемпионат».
Российские сборные и клубы были отстранены УЕФА и ФИФА от международных турниров 28 февраля 2022 года после начала конфликта на Украине.
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Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше