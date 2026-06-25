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Ари: «Если бы Россия играла на чемпионате мира, то она была в восьмерке сильнейших»

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заяавил, что сборная России дошла бы до четвертьфинала чемпионата мира-2026.

Источник: Sport24

Мундиаль проходит на территории США, Мексики и Канады и впервые в истории проводится с участием 48 команд.

«Я думаю, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. Конечно. Сейчас молодежь хорошо играет. Если бы Россия играла на чемпионате мира, то они были в восьмерке сильнейших», — приводит слова Ари «Чемпионат».

Российские сборные и клубы были отстранены УЕФА и ФИФА от международных турниров 28 февраля 2022 года после начала конфликта на Украине.

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