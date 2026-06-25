«Здесь ситуация должна быть другой»: Моссаковский выбрал ставку на матч ЧМ-2026 Япония — Швеция

"Жду здесь преимущества Японии, но в качестве ставки мне интереснее дополнительный показатель — офсайды. Обратите внимание: в матчах с участием Швеции их случается довольно много. В игре против Нидерландов было по три офсайда у каждой команды. В матче с Тунисом на двоих набралось больше девяти положений вне игры. В контрольных матчах тоже были игры с большим количеством офсайдов. А в стыковых встречах, которые вывели Швецию на чемпионат мира, у соперников шведов тоже было много офсайдов: четыре у Польши и пять у Украины.