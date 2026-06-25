«Здесь ситуация должна быть другой»: Моссаковский выбрал ставку на матч ЧМ-2026 Япония — Швеция

Прогноз: тотал офсайдов больше 3,5, коэффициент — 1.75.
"Жду здесь преимущества Японии, но в качестве ставки мне интереснее дополнительный показатель — офсайды. Обратите внимание: в матчах с участием Швеции их случается довольно много. В игре против Нидерландов было по три офсайда у каждой команды. В матче с Тунисом на двоих набралось больше девяти положений вне игры. В контрольных матчах тоже были игры с большим количеством офсайдов. А в стыковых встречах, которые вывели Швецию на чемпионат мира, у соперников шведов тоже было много офсайдов: четыре у Польши и пять у Украины.
Думаю, японцы тоже будут попадать в положение вне игры, забегая за высокую оборонительную линию Швеции. И сами шведы без офсайдов не обойдутся. У Японии пока на этом чемпионате мира их было немного: два и один на двоих с соперником в первых двух матчах. Но здесь ситуация должна быть другой. В данном случае стоит отталкиваться именно от Швеции и играть верх по офсайдам. Можно смотреть индивидуальный тотал Японии больше 1.5 офсайда, но общий тотал больше 3.5 выглядит интереснее«, — цитирует Моссаковского “Ставка ТВ”.
Матч чемпионата мира Япония — Швеция состоится 26 июня и начнется в 02:00 по московскому времени.