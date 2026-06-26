Почему ФИФА прогибается под США. Юридическая колонка Зайцева

Не менее важным является вопрос въезда в страну. Правительственная гарантия в сфере миграционного законодательства не предусматривает обязательного введения безвизового режима. Однако ФИФА требует обеспечить гарантированное получение виз членами официальных делегаций, а также быстрый и недискриминационный порядок их выдачи болельщикам. Именно в этом аспекте в США возникли наибольшие сложности. Сообщалось, что визы не получили некоторые члены делегации Ирана. Более того, сборная страны вынуждена базироваться в Мексике и фактически имеет возможность приезжать в Штаты только непосредственно на матчи, а по их окончании вынуждена сразу же улетать обратно. Еще более громким стал случай с сомалийским арбитром Омаром Артаном. По сообщениям СМИ, после прибытия в США он был подвергнут многочасовому допросу, после чего рефери отказали во въезде и депортировали. Для турнира уровня чемпионата мира подобная ситуация выглядит крайне необычно. Кроме того, многие болельщики, даже имея на руках билеты на игры, столкнулись с отказами в выдаче виз. Поэтому нельзя сказать, что вопрос въезда в США решен идеально.