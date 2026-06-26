Почему ФИФА прогибается под США. Юридическая колонка Зайцева

Получение права на проведение чемпионата мира по футболу — достаточно сложный процесс. Страна-кандидат должна обладать необходимой инфраструктурой либо быть готовой ее построить. Такому государству необходимо выполнить большое количество организационных и юридических требований ФИФА. Наконец, нужно провести масштабную дипломатическую работу, чтобы убедить национальные ассоциации поддержать свою заявку на Конгрессе Международной федерации футбола. На практике чемпионат мира начинают организовывать за много лет до первого матча.
Требования
Для получения права на проведение турнира правительство страны-кандидата обязано подписать ряд официальных гарантий и предоставить их ФИФА вместе с заявочной книгой. Суть достаточно проста: государство обязуется обеспечить соответствие своего законодательства определенным требованиям, без соблюдения которых проведение чемпионата мира будет затруднено либо вообще невозможно. Для ФИФА крайне важно, чтобы независимо от того, проводится ли турнир в ЮАР, Бразилии, России, Катаре или США, действовали единые стандарты организации соревнований.
Правительственные гарантии охватывают широкий круг вопросов:
— въезд, выезд, таможенное и миграционное законодательство;
— трудовую деятельность и разрешения на работу;
— освобождение от уплаты налогов;
— охрану и безопасность;
— банковские операции и сделки с иностранной валютой;
— защиту и реализацию коммерческих прав ФИФА;
— телекоммуникации и информационные технологии;
— юридические гарантии и возмещение ущерба.
Это обязательный минимум. При этом дополнительные гарантии всегда приветствуются и повышают шансы на победу в заявочной кампании. Например, Россия при подготовке заявки на ЧМ-2018 предоставила три допгарантии: безвизовый въезд для зрителей, бесплатный проезд между городами-организаторами и официальное обязательство построить стадионы.
Однако просто подписать гарантию недостаточно — она должна быть реализована в национальном законодательстве. Для этого могут приниматься специальные законы, указы президента, постановления правительства и иные нормативные акты. Для чемпионата мира 2018 года в России был принят отдельный федеральный закон. Мне посчастливилось участвовать в его разработке, поскольку на тот момент я работал юристом оргкомитета ЧМ. Некоторые положения согласовывались крайне непросто. Например, вопросы рекламы пива на стадионах и в трансляциях, налоговых льгот для ФИФА или отказа от отдельных стандартных требований трудового законодательства при организации турнира вызывали серьезные дискуссии между различными государственными органами.
Именно поэтому мне особенно интересно наблюдать за тем, как организован ЧМ-2026 в Северной Америке. Складывается впечатление, что в Соединенных Штатах ФИФА столкнулась с определенными сложностями при реализации привычных требований к проведению турнира. Более того, иногда кажется, что проведение там матчей чемпионата мира не несет ФИФА такой выгоды, к какой она привыкла.
Стадионы и логистика
Начнем со стадионов. В США к чемпионату мира не построен ни один новый. На первый взгляд это не выглядит проблемой, потому что американская спортивная инфраструктура действительно является одной из лучших в мире. Однако существует принципиальная разница между ареной, изначально проектировавшейся под требования ФИФА, и сооружением для американского футбола, которое приходится адаптировать под проведение матчей по соккеру. Если в Бразилии, России и Катаре многие стадионы строились практически с нуля в соответствии с техническими руководствами ФИФА, то в США организаторы решили использовать уже существующие объекты.
Следующий вопрос — транспортная доступность. Многие арены расположены далеко от центров городов, поэтому добраться до них без специально организованного транспорта непросто. Для решения этой проблемы соглашения между ФИФА и городами-организаторами обычно предусматривают организацию бесплатного общественного транспорта для зрителей в дни матчей. Однако далеко не все американские города пошли по этому пути. Например, в Нью-Йорке болельщикам, направляющимся на стадион, расположенный фактически в соседнем штате Нью-Джерси, приходится платить за специальный автобус Host Committee Shuttle около 20 долларов.
Не менее важным является вопрос въезда в страну. Правительственная гарантия в сфере миграционного законодательства не предусматривает обязательного введения безвизового режима. Однако ФИФА требует обеспечить гарантированное получение виз членами официальных делегаций, а также быстрый и недискриминационный порядок их выдачи болельщикам. Именно в этом аспекте в США возникли наибольшие сложности. Сообщалось, что визы не получили некоторые члены делегации Ирана. Более того, сборная страны вынуждена базироваться в Мексике и фактически имеет возможность приезжать в Штаты только непосредственно на матчи, а по их окончании вынуждена сразу же улетать обратно. Еще более громким стал случай с сомалийским арбитром Омаром Артаном. По сообщениям СМИ, после прибытия в США он был подвергнут многочасовому допросу, после чего рефери отказали во въезде и депортировали. Для турнира уровня чемпионата мира подобная ситуация выглядит крайне необычно. Кроме того, многие болельщики, даже имея на руках билеты на игры, столкнулись с отказами в выдаче виз. Поэтому нельзя сказать, что вопрос въезда в США решен идеально.
Налоги и коммерция
Отдельного внимания заслуживает налоговая система. Сообщалось, что ФИФА удалось добиться освобождения от налогообложения для самой международной федерации и национальных ассоциаций. Однако американская система налогообложения значительно сложнее, поскольку помимо федеральных существуют налоги отдельных штатов. В результате футболисты из государств, не имеющих соглашений об избежании двойного налогообложения с США (такие как, например, Бразилия, Сенегал, Уругвай и Саудовская Аравия), могут столкнуться с дополнительными налоговыми обязательствами в отношении призовых выплат за матчи, проведенные на территории ряда штатов. Более того, специалисты утверждают, что месяц нахождения игрока в США на ЧМ в связи с выполнением профессиональной деятельности дает основание властям соответствующих штатов претендовать на налог с 1/12 его годового дохода, в том числе от зарплаты в клубе.
Еще одна важная гарантия касается коммерческих прав ФИФА. Международная федерация традиционно требует эксклюзивного контроля над этой составляющей турнира. Например, только ФИФА имеет право осуществлять официальную продажу билетов. Во время чемпионата мира в России по требованию международной федерации вводилась административная ответственность за их незаконную перепродажу. Однако в США спокойно функционирует крупнейшая платформа Ticketmaster, где билеты на матчи ЧМ-2026 нередко продаются по цене, в несколько раз превышающей номинальную стоимость.
Схожая ситуация складывается и в сфере так называемого паразитического маркетинга. ФИФА традиционно требует защищать официальных партнеров турнира от попыток третьих лиц ассоциировать себя с ЧМ без заключения спонсорского соглашения. В России для этих целей также была введена специальная административная ответственность. На нынешнем же чемпионате произошел показательный эпизод. На стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе коммерческое название арены в соответствии с требованиями ФИФА закрыли белым баннером. Однако характерный силуэт логотипа бренда остался узнаваемым. Компания сразу же начала использовать это в своей рекламе. В российских реалиях подобная деятельность, привязанная к чемпионату мира без согласования с ФИФА, стала бы предметом разбирательства в Федеральной антимонопольной службе.
Безопасность
Наконец, отдельного упоминания заслуживает вопрос безопасности. Правительственные гарантии требуют обеспечения определенных стандартов охраны участников соревнований. Особое внимание должно уделяться командам и их имуществу, именно поэтому достаточно забавно выглядит история со сборной Англии. Во время перевозки спортивного инвентаря из Флориды на тренировочную базу в Канзас-Сити у «Трех львов» похитили бутсы, мячи, а также другие предметы экипировки и оборудования на общую сумму около 18 тысяч долларов. Разумеется, подобный инцидент не ставит под угрозу проведение турнира, однако показывает, что даже в одной из самых развитых стран мира не всегда удается обеспечить тот уровень контроля и безопасности, который ФИФА привыкла видеть на чемпионатах мира.
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С организационной и юридической точки зрения ЧМ в США получился весьма необычным. Страна обладает великолепной инфраструктурой, огромным опытом проведения спортивных мероприятий и большими финансовыми возможностями. Однако во многих вопросах ФИФА пришлось адаптироваться под американские реалии, а не наоборот. Именно поэтому нынешний чемпионат мира стал, пожалуй, одним из самых нестандартных турниров в истории не только с футбольной, но и с юридической точки зрения.