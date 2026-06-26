Тшуамени: «Ситуация непростая, но мы хотим, чтобы Дешам гордился сборной Франции»

«Прежде всего, от имени всей французской команды мы хотим еще раз выразить соболезнования тренеру и его семье. Мы понимаем, что ситуация непростая, но мы хотим, чтобы он нами гордился. Тренер поставил перед нами задачу. Наша цель — сделать так, чтобы он нами максимально гордился», — приводит Canal+ слова Тшуамени.