Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Япония
1
:
Швеция
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
1.87
П2
4.71
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Тунис
1
:
Нидерланды
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
23.00
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Турция
:
США
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.40
П2
1.82
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Парагвай
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.30
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
2
:
Германия
1
П1
X
П2

Тшуамени: «Ситуация непростая, но мы хотим, чтобы Дешам гордился сборной Франции»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тшуамени поддержал главного тренера команды Дидье Дешама, который покинул расположение французской делегации на ЧМ-2026 и вернулся на родину в связи со смертью матери.

Источник: Reuters

Тренер пропустит матч ЧМ-2026 против Норвегии.

«Прежде всего, от имени всей французской команды мы хотим еще раз выразить соболезнования тренеру и его семье. Мы понимаем, что ситуация непростая, но мы хотим, чтобы он нами гордился. Тренер поставил перед нами задачу. Наша цель — сделать так, чтобы он нами максимально гордился», — приводит Canal+ слова Тшуамени.

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, одержав победы над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

Французы сыграют с Норвегией в пятницу, 26 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
26.06
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.60
П2
1.60