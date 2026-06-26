Винисиус: «Анчелотти очень хорошо понимает своих игроков и очень хорошо адаптируется к ним»

«Он один из лучших тренеров в мире. Он очень хорошо понимает своих игроков и очень хорошо адаптируется к ним. Он пришел сюда и понял, как мы должны играть. Я думаю, это окупилось. Мы будем сильно прогрессировать по ходу турнира. Я думаю, он поможет команде расти на протяжении всего чемпионата», — цитирует 25-летнего игрока ESPN.