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Сборная Эквадора вышла в плей-офф чемпионата мира после победы над немцами

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Эквадора со счетом 2:1 обыграла команду Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Нильсон Ангуло (9-я минута) и Гонсало Плата (77). У проигравших отличился Лерой Сане (2).

Сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла 3-е место в группе Е. На первой строчке расположилась команда Германии (6 очков), второе место заняла сборная Кот-д’Ивуара (6), футболисты из Кюрасао стали последними (1). В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Команда Эквадора гарантированно не выпадет из топ-8 лучших третьих сборных.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.