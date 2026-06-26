Сборная Эквадора вышла в плей-офф чемпионата мира после победы над немцами

Сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла 3-е место в группе Е. На первой строчке расположилась команда Германии (6 очков), второе место заняла сборная Кот-д’Ивуара (6), футболисты из Кюрасао стали последними (1). В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Команда Эквадора гарантированно не выпадет из топ-8 лучших третьих сборных.