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Тренер сборной Эквадора Беккасесе отправился поцеловать жену после второго гола в ворота Германии

Сборная Эквадора победила сборную Германии (2:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Источник: AFP 2023

После того как эквадорская команда забила второй мяч в ворота европейцев на 77-й минуте, ее главный тренер Себастьян Беккасесе не сдержал эмоций — он поднялся на трибуну, чтобы поцеловать свою жену.

Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16.

45-летний аргентинец Беккасесе работает со сборной Эквадора с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года. Также он тренировал «Эльче», «Дефенсу», «Расинг», «Индепендьенте» и входил в тренерский штаб сборной Аргентины.

Эквадор занял третье место в группе E ЧМ-2026 и вышел в плей-офф через рейтинг команд, занявших третьи места в группах.

Эквадор
2:1
Первый тайм: 1:1
Германия
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Голы
Эквадор
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Германия
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
Составы команд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
Германия
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Статистика
Эквадор
Германия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
3
Угловые
3
2
Фолы
15
10
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти