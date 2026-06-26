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Футболист сборной Эквадора Ангуло признан лучшим игроком матча ЧМ с немцами

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба «Сандерленд» и сборной Эквадора Нильсон Ангуло выбран лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии.

Источник: Reuters

Сборная Эквадора обыграла команду Германии со счетом 2:1, благодаря чему заняла третье место в группе E и впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Ангуло на 9-й минуте забил первый мяч своей команды, сравняв счет в игре.

Ангуло 23 года, в его активе стало 3 забитых мяча в 17 матчах за национальную команду. Он впервые отличился за сборную Эквадора в официальных встречах.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Эквадор
2:1
Первый тайм: 1:1
Германия
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Голы
Эквадор
Нильсон Ангуло
9′
Гонсало Плата
77′
Германия
Лерой Сане
2′
Составы команд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
Германия
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Статистика
Эквадор
Германия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
3
Угловые
3
2
Фолы
15
10
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти