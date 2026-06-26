Футболист сборной Эквадора Ангуло признан лучшим игроком матча ЧМ с немцами

Сборная Эквадора обыграла команду Германии со счетом 2:1, благодаря чему заняла третье место в группе E и впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Ангуло на 9-й минуте забил первый мяч своей команды, сравняв счет в игре.