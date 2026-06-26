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Футболист сборной Швеции Эланга признан игроком матча ЧМ против японцев

Футболист сборной Швеции Антони Эланга признан игроком матча ЧМ против японцев.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Футболист сборной Швеции Антони Эланга признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Японии.

Встреча группы F, по итогам которой обе команды пробились в плей-офф, завершилась вничью — 1:1.

Эланга на 62-й минуте сравнял счет ударом с угла штрафной площади. Он впервые вышел в основном составе на чемпионате мира. В предыдущем матче шведов на текущем турнире вингер английского «Ньюкасла» также отметился голом.

Соперник сборной Швеции по 1/16 финала станет известен позднее.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Япония
1:1
Первый тайм: 0:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
26.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Хадзимэ Мориясу
Грэм Поттер
Голы
Япония
Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
56′
Швеция
Энтони Эланга
(Виктор Дьекереш)
62′
Составы команд
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
2
Юкинари Сугавара
7
Ао Танака
15
Даити Камада
11
Дайдзэн Маэда
20
Аюми Секо
75′
5
Юто Нагатомо
4
Ко Итакура
39′
3
Сого Танигути
77′
13
Кейто Накамура
75′
16
Цуйоси Ватанабе
18
Аясэ Уэда
66′
19
Коки Огава
10
Рицу Доан
67′
14
Дзюня Ито
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
2
Густаф Лагербилке
17
Виктор Дьекереш
85′
11
Энтони Эланга
9
Александер Исак
18
Ясин Айяри
5
Габриэль Гудмундссон
88′
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
32′
37′
7
Лукас Бергвалль
21
Александр Бернхардссон
75′
8
Даниэль Свенссон
25
Эллиот Строуд
75′
13
Кен Сема
3
Виктор Линделеф
87′
15
Карл Старфельт
Статистика
Япония
Швеция
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
5
Угловые
2
8
Фолы
20
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти