На чемпионате мира по футболу установили рекорд посещаемости

На момент игры группового этапа между сборными Германии и Эквадора (1:2) матчи чемпионата мира посетили 3 605 357 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США, тогда матчи посетили 3 587 538 зрителей.