На чемпионате мира по футболу установили рекорд посещаемости

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде обновил рекорд мировых первенств по посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
На момент игры группового этапа между сборными Германии и Эквадора (1:2) матчи чемпионата мира посетили 3 605 357 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США, тогда матчи посетили 3 587 538 зрителей.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Действующем чемпионом является сборная Аргентины.