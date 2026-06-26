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На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам

На данный момент забито 177 мячей.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире.

На текущем мировом первенстве забито 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2022 года в Катаре (172).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Действующем чемпионом является сборная Аргентины.