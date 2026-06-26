На ЧМ-2026 установили рекорд посещаемости

Рекорд был установлен на групповом этапе в матче Германии и Эквадора (1:2). На тот момент стадионы ЧМ посетили 3 605 357 зрителей.
Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-1994 в США (3 587 538).
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Это первый мундиаль с участием 48 сборных.
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Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше