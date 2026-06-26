ФИФА издевается над волонтерами чемпионата мира: «Мы не рабы»

Они пытаются заставить нас почувствовать себя особенными, но на самом деле относятся очень неуважительно, приказывая и диктуя. А мы боимся лишиться возможности участвовать во всем этом. Кроме того, они постоянно говорили о создании атмосферы поддержки, но каждый живет в своем собственном мире: никто ни с кем не разговаривает, никто никому не помогает, не поддерживает. Я знаю, что волонтерам ничего не платят, но они не сказали, что нам самим придется потратить кучу денег. Я полностью разочарован, все устроено ужасно".