ФИФА издевается над волонтерами чемпионата мира: «Мы не рабы»

Каждый чемпионат мира привлекает тысячи волонтеров — добровольцев, которые бесплатно трудятся над организацией и проведением футбольного праздника. В обмен они получают возможность наблюдать за главным турниром четырехлетия изнутри, а также различные материальные, но не финансовые бонусы.
Правда, на ЧМ-2026 многие волонтеры оказались недовольны условиями, в которых им приходится работать. Также ФИФА провалилась с организацией труда волонтеров, что усложняет их пребывание на чемпионате мира.
Волонтеры жалуются на ужасные условия со стороны организаторов
Жалобы на ФИФА появились еще за месяц до начала чемпионата мира, а лучше не стало и после старта турнира. На ЧМ работает около 65 тысяч волонтеров — наибольшее число за всю историю турниров. Все-таки и ЧМ-2026 впервые принимает сразу 48 сборных, что и спровоцировало увеличение числа работников. К примеру, четыре года назад в Катаре находилось всего 20 тысяч бесплатных рабочих.
Волонтеры выполняет спектр различных задач, которые перечислены на сайте ФИФА. В их обязанности входит встреча и координация болельщиков в аэропортах, помощь при поиске мест на стадионах, выдача аккредитаций футболистам, журналистам и другим сотрудникам, сопровождение футболистов в отелях, помощь журналистам и ТВ-бригадам, участие в логистике, сопровождение игроков на допинг-контроли после матчей, а также многое другое. По сути — вся сопроводительная работа лежит на волонтерах, которые взамен не получают никакого финансового вознаграждения.
Неслучайно президент ФИФА Джанни Инфантино посвятил этим работникам отдельный пост у себя в соцсетях: «Волонтеры — это сердце, душа и улыбка турниров ФИФА. Они получают возможность продемонстрировать свою гордость за родной регион, заглянуть за кулисы турнира, а также обрести воспоминания и друзей на всю жизнь, поддерживая при этом историческое событие. Мы надеемся, что заинтересованные люди присоединятся к нам, когда в 2026 году мы будем приветствовать весь мир в Северной Америке».
ФИФА не смогла предоставить стабильно работающие интернет-сервисы, на которые волонтеры должны были пройти обучение. А кто-то просто ответа по своей заявке ждал несколько месяцев. Особенно много жалоб было на технологическую организацию в Канзас-Сити, который принял в районе шести тысяч волонтеров. Координаторы потенциальных волонтеров отправляли их с жалобами на неработающие сайты в поддержку ФИФА, а из Международной федерации футбола их отправляли обратно к местным координаторам.
Yahoo Sports приводит историю одного волонтера, который целый месяц пытался получить доступ к образовательным модулям ФИФА — их должны пройти все желающие работать на ЧМ. За месяц попыток помощи со стороны организаторов не поступило, хотя человек неоднократно за ней обращался. «Все было несколько неорганизованно. Не хватало четкой коммуникации, чтобы люди знали, что происходит», — приводит его слова источник.
Волонтеры ничего не зарабатывают, но сами тратят большие деньги
С подобными жалобами обращались и в других городах. С организационными проблемами волонтеры сталкивались и на других стадиях подготовки к работе на ЧМ-2026. Многие отмечали проблемы с тем, чтобы записаться и забрать униформу, получением аккредитаций. В соцсетях многие писали об этом как о системной проблеме.
«Даллас, кто-нибудь может помочь или подтвердить, что находится в такой же ситуации? Не удается составить график смен или получить информацию о форме? Я — волонтер в Далласе. Я согласился на эту роль и прошел онлайн-обучение несколько недель назад. С момента получения сообщения, в котором говорилось, что я официально стал волонтером, я не получал ни одного письма и никаких обновлений», — писал в соцсетях один из волонтеров.
В соцсетях есть целые группы волонтеров ЧМ-2026, в которых они делятся недовольством. Один из самых популярных постов вскрыл ужасные проблемы с организацией труда: "Я совершенно разочарован всей организацией в Ванкувере. Я знаю, что волонтерство — это бесплатное занятие, но к нам не проявляют никакого уважения. А ведь многие из нас приехали издалека, чтобы этот турнир состоялся.
Мы волонтеры, а не рабы. Постоянные задержки, плохая организация. Серьезно, я потратил более 3 тысяч долларов на поездки туда и обратно [во время тренингов]. Буквально на эти деньги я мог бы купить билет для своего сына, чтобы он посмотрел футбол и по-настоящему насладился игрой. Мы прочитали все положения, и там говорится об уважении к каждому человеку, но этого не происходит, ФИФА все делает не так. Мы злимся, разочарованы и в какой-то степени чувствуем себя обиженными.
Они пытаются заставить нас почувствовать себя особенными, но на самом деле относятся очень неуважительно, приказывая и диктуя. А мы боимся лишиться возможности участвовать во всем этом. Кроме того, они постоянно говорили о создании атмосферы поддержки, но каждый живет в своем собственном мире: никто ни с кем не разговаривает, никто никому не помогает, не поддерживает. Я знаю, что волонтерам ничего не платят, но они не сказали, что нам самим придется потратить кучу денег. Я полностью разочарован, все устроено ужасно".
В комментариях под этим постом десятки других волонтеров поддержали коллегу и согласились с его высказываниями. Проблема действительно оказалась массовой: с ней столкнулись работяги во многих городах, принимающих ЧМ. ФИФА же никак не реагировала на появляющуюся неприятную информацию.
Артемий Кутейников