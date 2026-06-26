Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав играл за московское «Динамо». Как это было?

До конца сезона оставалось четыре матча, два из которых Пап целиком провел на лавке. Отыграв еще 68 минут с «Шинником» и «Крыльями», африканец вернулся в Швейцарию. «Динамо» остановилось в таблице на восьмой строчке — ниже, чем на момент перехода Тиава. За четыре месяца он не убедил руководство в необходимости выкупа, а со временем довольно быстро испарился из памяти зрителей РПЛ. Без чемпионата мира-2026, наверное, мало кто вспомнил бы, что в Россию заезжал такой легионер.