Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав играл за московское «Динамо». Как это было?

Сборная Сенегала — одна из самых обсуждаемых в мире в 2026 году. Причина известна любому, кто хотя бы слегка следит за футболом. Команда выиграла зимний Кубок Африки, но в финале случился скандал, посреди которого футболисты ушли в раздевалку, а потом вернулись и драматично вытащили победу.
Спустя целых два месяца сенегальцев лишили золота и отдали титул Марокко — в наказание за попытку саботажа. Общественность до сих пор шокирована решением властей, но зрители в курсе, кто настоящий чемпион, а не кабинетный. Затем о сборной продолжили говорить в контексте чемпионата мира, где ей досталась самая сложная группа на турнире.
В течение всех этих событий команду возглавляет Пап Тиав, вокруг которого тоже немало неоднозначных слухов и новостей — например, у него сейчас нет контракта с сенегальской федерацией. Во время триумфального континентального первенства он зарабатывал крохи, 20 тысяч евро в месяц. Договор истек еще в феврале, а новым никто не озадачился. С тех пор Тиав работает бесплатно — буквально за идею, которая заключается в участии в ЧМ.
Но для нас Пап интересен другим.
104 минуты славы
Не будем разбирать весь спортивный путь сенегальца и обойдемся без пересказа карьеры и личных скандалов, коих хватает — он и бедное детство в Дакаре преодолел, и в тюрьме за избиение жены посидел, и нос сопернику в подтрибунке ломал. Сосредоточимся на актуальном — сначала для российской действительности. Тиав ведь ненадолго заезжал в РПЛ после чемпионата мира-2002.
21-летний Пап тогда попал в заявку Сенегала, но не рассматривался основным вариантом в центр нападения. Там в каждом матче неизменно выходил Эль-Хаджи Диуф, а под ним, как правило, располагался Халилу Фадига. Тиав со скамейки смотрел, как его команда без поражений просачивается в исторический плей-офф на дебютном ЧМ.
Фадига усложнил жизнь главному тренеру Брюно Метсю, схватив по предупреждению во встречах с Данией и Уругваем — из-за перебора карточек футболист пропустил ⅛ финала против Швеции. Специалист решил проблему, сместив Диуфа левее, то есть на позицию Халилу, а на острие выпустив Папа. Это первое и последнее появление форварда на чемпионатах мира.
И оно получилось предельно успешным. Игрок здорово забегал за скандинавские спины и в целом неплохо двигался, часто позволяя партнерам пользоваться образовавшимся пространством внутри чужой штрафной. На 56-й минуте при счете 1:1 Тиав даже едва не наказал вратаря Магнуса Хедмана и защитника Андреаса Якобссона за плохую коммуникацию, но далеко отпустил от себя мяч, который он выбил из-под ног голкипера.
Матч докатился до овертайма, стартовавшего с невероятного момента шведов — Свенссон зарядил в штангу. На 104-й минуте Пап принял передачу в створе ворот между центральным кругом и штрафной, умно сместился ближе к правому флангу и пяткой вывел в опустевшую зону Анри Камара, который изящно обвел Йохана Мьельбю и оформил дубль. Правило золотого гола мгновенно завершило встречу, отправив Сенегал в четвертьфинал, а Тиав отдал самый важный пас в жизни.
Четыре месяца в России
Больше форвард на турнире не играл и за всю оставшуюся карьеру провел два матча за сборную. Чуть менее двух часов хватило, чтобы обратить на себя внимание — в том числе «Динамо». Молодой, перспективный, крепкий, с европейским опытом — причин попробовать Папа было достаточно. Параллельно «Страсбур», за который нападающий выступал до ЧМ, не договорился с «Лозанной» о выкупе и расчистил москвичам дорогу к сделке. В конце августа 2002-го сенегалец высадился в столице — аренда до финиша сезона.
После 21-го тура динамовцы шли шестыми в Премьер-лиге. Амбиции уровня пьедестала уже исчезли, потому что отставание от тройки составляло 15 очков. В распоряжении Виктора Прокопенко находились Дмитрий Булыкин, Антон Хазов и Огнен Короман, которые суммарно поучаствовали в 60% забитых мячей команды в сезоне к тому моменту — конкуренция серьезная. А ведь был еще Александр Панов.
Тиав дебютировал 31 августа, заменив как раз Панова на 67-й минуте домашней встречи с «Соколом», когда на табло горели 0:0. За полтайма «Динамо» организовало победу 2:1, но без непосредственного отношения к этому африканца — по голу и ассисту друг на друга исполнили Булыкин с Короманом. Пап отбегал безрезультатно, но не разочаровал, поэтому из обоймы не выпал.
Через две недели Прокопенко поставил форварда в основу на первую стадию розыгрыша Кубка страны-2002/03 — против нальчикского «Спартака» из второго дивизиона. 65 сухих минут Тиава стали частью сенсационного поражения 0:2 с дублем Романа Узденова, которого «Динамо» подписало несколько месяцев спустя.
К «Соколу» и Нальчику в сентябре успели прибавиться «Ротор» и «Анжи» — серия без голов и голевых передач затягивалась. 6 октября случилась единственная российская вспышка нападающего. В 26-м туре тренер наконец-то выделил Папу полный матч — дерби с «Торпедо» в Петровском парке. Прокопенко во втором тайме усадил и Коромана, и Булыкина (оба, кстати, отличились), а Тиав сыграл от свистка до свистка и открыл счет на 13-й минуте. Александр Коваленко несложно пробил низом метров с 30, но вратарь Валерий Воробьев неуклюже отразил удар. Сенегалец еще на чемпионате мира демонстрировал, как умеет ловить голкиперов на ошибках, помните? Только тут удалось-таки забить. Закончили вничью, 3:3.
До конца сезона оставалось четыре матча, два из которых Пап целиком провел на лавке. Отыграв еще 68 минут с «Шинником» и «Крыльями», африканец вернулся в Швейцарию. «Динамо» остановилось в таблице на восьмой строчке — ниже, чем на момент перехода Тиава. За четыре месяца он не убедил руководство в необходимости выкупа, а со временем довольно быстро испарился из памяти зрителей РПЛ. Без чемпионата мира-2026, наверное, мало кто вспомнил бы, что в Россию заезжал такой легионер.
Трофим Гондюреев