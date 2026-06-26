Кержаков считает, что только чудо поможет Узбекистану выйти в плей-офф ЧМ-2026

«У сборной Узбекистана очень небольшие шансы на выход из группы на чемпионате мира. Потому что обыграть ДР Конго нужно с огромной разницей по забитым мячам. Не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф и случится какое-то чудо», — сказал Кержаков «Чемпионату».