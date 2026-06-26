Кержаков считает, что только чудо поможет Узбекистану выйти в плей-офф ЧМ-2026

По мнению Александра Кержакова, команде Узбекистана будет сложно добиться нужно результата в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против ДР Конго.
При этом Кержаков назвал сам факт выхода сборной Узбекистана в финальную часть первенства планеты большим историческим успехом.
«У сборной Узбекистана очень небольшие шансы на выход из группы на чемпионате мира. Потому что обыграть ДР Конго нужно с огромной разницей по забитым мячам. Не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф и случится какое-то чудо», — сказал Кержаков «Чемпионату».
Добавим, что в первых двух матчах на ЧМ Узбекистан пропустил восемь мячей при одном забитом, тогда как сборная ДР Конго пропустила всего два мяча (1−2).