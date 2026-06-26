Мостовой считает, что Бельгия легко обыграет Новую Зеландию на ЧМ-2026

«В этом матче мы увидим страсти. Бельгия будет рисковать, давить и пытаться выиграть. Она однозначно фаворит. Сюрпризы на этом чемпионате как начались в первом туре, так и продолжаются. Для Бельгии просто неудачно складывается ситуация. ЮАР, например, первую игру вчистую проиграл, а сейчас вышел со второго места. У бельгийцев же играют выдающиеся футболисты, поэтому, я думаю, что они победят, тем более Новую Зеландию. Про недоработки со стороны Руди Гарсии тоже нет смысла говорить. Я прошел всю футбольную жизнь, и иногда даже не замечал, что на бровке есть тренер. Он там и не нужен был: я брал мяч, обыгрывал и забивал. Так же делают и другие», — сказал Мостовой «СЭ».