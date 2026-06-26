В США предложили провести ЧМ-2038 по футболу с участием 64 сборных

«Думаю, что нет лучшей страны для проведения ЧМ, чем Соединённые Штаты. У нас уже построены стадионы, поэтому для США это обошлось бы в пару миллиардов, в то время как другими принимающим странам — в десятки миллиардов долларов. Если учесть, что в какой-то момент ЧМ может расшириться до 64 команд, то я думаю, что Соединённые Штаты справятся», — цитирует Джулиани The Independent.
Напомним, что ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: Канады, США и Мексики. В частности, матчи текущего мирового первенства принимают одиннадцать городов США (Нью-Йорк, Сиэтл, Бостон, Атланта, Майами, Лос-Анджелес, Хьюстон, Даллас, Сан-Франциско, Канзас-Сити и Филадельфия).
Национальная сборная США, которой руководит Маурисио Почеттино, выступила на групповом этапе в квартете D с Австралией, Парагваем и Турцией. «Янки» за три тура набрали шесть очков и заняли в турнирной таблице группы первое место, обеспечив себе место в раунде плей-офф.
20 июня в интервью France24 генеральный секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хедаят Момбейни раскритиковал США за организацию ЧМ-2026, в отдельности, за те ограничения, с которыми на территории страны столкнулась сборная Ирана.