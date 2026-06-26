Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.00
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Сенегал
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.31
П2
13.75
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.70
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.61
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20

В США предложили провести ЧМ-2038 по футболу с участием 64 сборных

Глава американской рабочей группы по организации чемпионата мира по футболу 2026 года Эндрю Джулиани заявил, что Соединённые Штаты обладают достаточной инфраструктурой и возможностью для проведения мундиаля в 2038 году.

Источник: Metaratings.ru

«Думаю, что нет лучшей страны для проведения ЧМ, чем Соединённые Штаты. У нас уже построены стадионы, поэтому для США это обошлось бы в пару миллиардов, в то время как другими принимающим странам — в десятки миллиардов долларов. Если учесть, что в какой-то момент ЧМ может расшириться до 64 команд, то я думаю, что Соединённые Штаты справятся», — цитирует Джулиани The Independent.

Напомним, что ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: Канады, США и Мексики. В частности, матчи текущего мирового первенства принимают одиннадцать городов США (Нью-Йорк, Сиэтл, Бостон, Атланта, Майами, Лос-Анджелес, Хьюстон, Даллас, Сан-Франциско, Канзас-Сити и Филадельфия).

Национальная сборная США, которой руководит Маурисио Почеттино, выступила на групповом этапе в квартете D с Австралией, Парагваем и Турцией. «Янки» за три тура набрали шесть очков и заняли в турнирной таблице группы первое место, обеспечив себе место в раунде плей-офф.

20 июня в интервью France24 генеральный секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хедаят Момбейни раскритиковал США за организацию ЧМ-2026, в отдельности, за те ограничения, с которыми на территории страны столкнулась сборная Ирана.

Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше