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«Может залезть под кожу»: Генич предсказал исход матча Уругвай — Испания

Известный комментатор и эксперт Константин Генич предложил свою ставку на матч чемпионата мира между сборными Уругвая и Испании.

Источник: Getty Images

Прогноз: ничья, коэффициент — 4.30

"Испанцам будет очень тяжело против этого Уругвая, который может залезть под кожу, который может испанцам мешать мяч разыгрывать. И стратегически говорю: посмотрите на турнирную таблицу, во что бы то ни стало Испании выигрывать не обязательно.

Мне кажется, просто даже по раскладам для Уругвая ничья — неплохой результат, а для Испании, если они сыграют ничью, они точно займут первое место в группе. Так что ничейка — мой прогноз на противостояние Вальверде против Педри. Такое мини эль класико нас ждет на уровне сборных внутри этого чемпионата мира. Это мои мысли, мои рассуждения. Или, может быть, вам просто по душе вариант Уругвай — Испания «обе забьют». Я бы вообще рассмотрел «обе забьют» и «ничья». И даже, может быть, точный счет 2−2«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.

Матч чемпионата мира Уругвай — Испания состоится 27 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

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Уругвай
:
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