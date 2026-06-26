«Может залезть под кожу»: Генич предсказал исход матча Уругвай — Испания

Мне кажется, просто даже по раскладам для Уругвая ничья — неплохой результат, а для Испании, если они сыграют ничью, они точно займут первое место в группе. Так что ничейка — мой прогноз на противостояние Вальверде против Педри. Такое мини эль класико нас ждет на уровне сборных внутри этого чемпионата мира. Это мои мысли, мои рассуждения. Или, может быть, вам просто по душе вариант Уругвай — Испания «обе забьют». Я бы вообще рассмотрел «обе забьют» и «ничья». И даже, может быть, точный счет 2−2«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.