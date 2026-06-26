Булыкин о матче Норвегия — Франция: «Когда результат ни на что не влияет, то можно играть красиво»

«Когда результат ни на что не влияет, то можно показывать красивый футбол для болельщиков и для себя. Я думаю, что команды продемонстрируют хорошую игру. Французы, конечно, фавориты, но случиться может всякое. Германия тоже была фаворитом в матче против Эквадора, но проиграла. Однако думаю, что у французов побольше шансов», — сказал Булыкин «СЭ».