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Булыкин о матче Норвегия — Франция: «Когда результат ни на что не влияет, то можно играть красиво»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2026 Норвегия — Франция.

Источник: РИА "Новости"

После двух туров французы возглавляют таблицу группы I с 6 очками. Норвежцы также набрали 6 очков, но идут вторыми из-за худшей разности забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в 1/16 финала турнира.

«Когда результат ни на что не влияет, то можно показывать красивый футбол для болельщиков и для себя. Я думаю, что команды продемонстрируют хорошую игру. Французы, конечно, фавориты, но случиться может всякое. Германия тоже была фаворитом в матче против Эквадора, но проиграла. Однако думаю, что у французов побольше шансов», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч Норвегия — Франция пройдет в пятницу, 26 июня на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) и начнется в 22.00 (мск). Норвежцам для выхода на первое место в группе нужна победа, при других раскладах победителями группы I станут французы.

Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Норвегия
0
:
Франция
2
Все коэффициенты
П1
43.00
X
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П2
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